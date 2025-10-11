„Letošní sezóna je úspěšná, o víkendu jsme překročili hranici 300 tisíc návštěvníků. Jestli se ale dostaneme k loňskému číslu 330 tisíc turistů, je nejisté, sezóna se nám letos výrazně zkrátí,“ řekla kastelánka Ivana Holásková.
Zámek nejprve od 3. do 7. listopadu uzavře nutné plynování. „Poté budeme mít otevřeno o víkendech do 24. listopadu, kdy sezónu ukončíme kvůli natáčení filmu Ludvík Bavorský,“ upřesnila kastelánka. Německý štáb tu bude do 15. prosince.
Oblíbený mezi filmaři
„Je to pro nás důležitý příjem. Nájmy pro filmaře jsou podstatně vyšší, než bychom vydělali na vstupném,“ uvedla Holásková.
Zámek v Lednici už navštívila řada filmových štábů. Natáčely se zde pohádky například Dračí prsten, Sedmero krkavců, Princ a chuďas, Princezna Fantaghiro, Zázračný nos, Hodinářův učeň a další a také díl ze seriálu Dobrodružství kriminalistiky.
Tento víkend zámek přivítá běžce. „Pomáhá nám období vinobraní a burčáku. Také věříme, že k nám zavítají i účastníci běžeckého seriálu Běhej lesy. Myslím, že jim náš zámek má co nabídnout,“ dodala Holásková.
VIDEO: Břeclavský zámek vypadá navenek dobře, uvnitř ale chátrá.
Břeclavský zámek vypadá navenek dobře, uvnitř ale chátrá. Městský úřad Břeclav