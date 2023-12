Blíženci

Hvězdy vám moc nepřejí, ale to není konec světa. Pokud se chcete odreagovat od špatné nálady, zbavte se při sportu a věnujte se potomkům. V jejich společnosti vám bude příjemně a zapomenete na chmury běžných pracovních dní. Vrátíte se do dětských let.