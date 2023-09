Osmidráhový nový krytý bazén tento týden otevřeli ve Znojmě vedle Louckého kláštera. Součástí je také wellness a dětské brouzdaliště. Pro město jde o jednu z nejnákladnějších investic v historii. Zadlužilo se na 20 let.

Snahy o vybudování nového moderního bazénu pocházejí ještě z 80. let minulého století. Městu se nakonec podařilo získat dotaci 90 milionů korun od Národní sportovní agentury a 10 milionů korun od Jihomoravského kraje. Výsledná cena je zhruba 350 milionů korun.

Město si kvůli tomu vzalo úvěr, ročně bude splácet 15 milionů korun po dobu dvaceti let. „Úrokovou sazbu máme zafixovanou na deset let. Myslím, že to nebude pro budoucí tvorbu rozpočtů nijak omezující. I díky tomu, že se nám podařilo alokovat volné peníze na účty, které generují slušný výnos,“ řekla Ivana Solařová (ANO).

Kluby se přetahovaly

Dostatek prostoru by tak měly mít i oba plavecké kluby, které se dosud o místo v bazénu přetahovaly.

„Osm drah je obrovské plus nejen pro výkonnostní plavání, ale pro lidi ze Znojma i celého okresu. Hlavně to vnímám jako velké pozitivum pro děti,“ řekl dlouholetý trenér znojemských plavců z klubu TJ plavání Znojmo Jiří Kyněra.

Komplexní areál

Součástí nového bazénu je i brouzdaliště pro nejmenší děti a také dětský bazén s hloubkou od 0,88 metru po 1,2 metru, v patře je také wellness. Bazén bezprostředně navazuje na letní koupaliště, jehož součástí je osm pětadvacetimetrových drah a tři dráhy s délkou 50 metrů a bazén s různými atrakcemi. Ve Znojmě tak vznikl komplexní plavecký a rekreační areál.

Jaký bude osud Městských lázní ze 60. let minulého století, není zatím zřejmé. Město zapojuje do rozhodování veřejnost. „Nechceme a nemůžeme rozhodnout sami. Děláme v nich prohlídky a chystáme anketu, aby lidé řekli, co si o osudu této stavby myslí,“ dodala Solařová.

VIDEO: Jak děti naučit, aby neměly strach z vody.

délka: 03:03.87 Video Video se připravuje ... Jak děti naučit, aby neměly strach z vody Ladislav Novák