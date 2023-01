Kozoroh

Ať už vám svěří nadřízený jakýkoliv úkol, tak se ho nezaleknete a pustíte se do něj. Někteří kolegové vám mohou úspěch závidět. Jiní si zase myslí, že se chováte nadřazeně. Nepovyšujte se nad ostatní, protože by vám to mohlo zbytečně uškodit.