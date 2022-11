Tady budete v Brně bruslit: Led, který nestudí a nové trenažéry

Na ploše se bruslí stejným způsobem a se stejným vybavením jako na vodním ledu. Rodinné vstupné stojí 180 korun, dospělý zaplatí 70 korun, děti do tří let jsou zdarma.

2. Trenažery pro děti za Lužánkami

Kluziště za Lužánkami se otevře až první prosincový den. Veřejné bruslení bude rozděleno do odpoledních dvouhodinových bloků, o víkendech bude plocha otevřená i dopoledne. „Na kluzišti si letos budou moci návštěvníci zdarma půjčit nové kovové trenažéry pro výuku dětí. Zajímavostí je, že zde 18. prosince proběhne Adventní bruslení s doprovodným programem,“ sdělila mluvčí STAREZ – SPORT Michaela Dittrichová. Dospělý zaplatí 100 korun, rodina 240 korun, dítě do pěti let bruslí zdarma.