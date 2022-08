Brněnská koupaliště se rozloučí s létem: Akce pro děti zdarma a kde se vykoupat ještě v září

Na koupališti Riviéra se poslední prázdninový víkend koná hudební, taneční a sportovní akce. „ Účinkovat budou například Honza Onder a Veronika Lálová ze Stardance, Michal Nesvadba z Kouzelné školky, nebo Tomáš Matonoha. Akci zakončí koncertem v neděli Lenka Filipová ,“ řekla mluvčí Starez-Sport Michaela Dittrichová. Hudební program po oba dny doplní sportovní aktivity, například lanový park či lekce jógy. Celodenní vstupné je 50 korun pro dospělého člověka, děti do 14 let mají vstupné zdarma.

Na koupaliště Kraví hora se nekoná rozloučení s létem, protože venkovní bazény zůstávají otevřené, i když už děti nastupují do školy. „ Koupaliště na Kraví hoře máme v plánu uzavřít v neděli 11. září. Pokud by v té době byla ještě pozitivní předpověď, co se tepla týče, jsme schopní sezónu operativně prodloužit, “ vysvětlila mluvčí Brno-střed Kateřina Dobešová. V rámci plaveckého areálu na Kraví hoře se také nachází krytá hala, která funguje celý rok. Celodenní vstupné pro dospělého do venkovního areálu stojí 150 korun, děti a senioři platí 80 korun.

3. Kohoutovice jen za dobrého počasí

Aquapark Kohoutovice s koncem léta neuzavře venkovní bazén. „Střešní bazén bude otevřen do 18. září, se začátkem školního roku v pracovní dny od 14:00, o víkendu od 9:00. Samozřejmě za předpokladu, že bude vhodné počasí,“ řekla Dittrichová. Vnitřní bazény jsou otevřeny každý den do půl desáté večerní. V kohoutovickém aquaparku zaplatí dospělý za 1,5 hodiny ve všední den 160 korun, o víkendu o deset korun více, děti do pěti let plavou zdarma, slevu mají také děti od šesti let a senioři.