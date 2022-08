Brasil Fest Brno, jak zní oficiální název akce, přinese na jih Moravy závan jihoamerické exotiky. „Letos si spolu s desítkami tanečnic i bubeníků užijeme karnevalový průvod centrem Brna i s alegorickými vozy,“ láká na akci mluvčí festivalu Tomáš Žilinský.



Tanečníci a bubeníci se budou nejprve rozehřívat u jezdecké sochy Markraběte Jošta Lucemburského od 15 hodin.upřesnil Žilinský s tím, že show je pro návštěvníky zcela zdarma.