Vodnář

Do pracovních povinností jste zabraní, což nadřízený náležitě ohodnotí. Pokud se budete nadále snažit, vyšlapete si cestičku k povýšení anebo zvýšení platu. Do té doby se musíte posunout kupředu a vzdělávat se v oboru. Vlastně to bude zábava.