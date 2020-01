Kam na ples v Brně: Originální kančí ples i opulentní bál se šnečím barem

Kam na ples v Brně? Poradíme! Hotel International hostí v lednu hned dva plesy - Ples olympioniků a sportovců a bál s názvem "Zářivá noc". Ples jako Brno se koná již podeváté a letošní novinkou je, že pomůže dvěma charitám. Do časů minulých vás zavede Bál swingový. Hotel Myslivna bude pořádat nejen myslivecké tanečky, ale i Maškarní ples pro dospělé. A konečně v březnu, Brno nedá dopustit na svou kuriozitu – Kančí bál.

1. Swingový ples na Lidické

Do časů minulých vás zavede swingový ples, který se koná v sobotu 18. ledna od 19:30 v pracovišti Střediska volného času na ulici Lidická. Návštěvníci se vrátí do první poloviny minulého století, kdy světu vládl swing. O atmosféru se postará největší moravský big band Jazz Archiv Brno. „Stylově oblečené návštěvníky samozřejmě máme. Někteří tzv. štamgasti chodí už spoustu let v dobovém oblečení. Zajímavostí je, že Jazz Archiv je jeden z největších bigbandů na Moravě a první zkušebnou, když těleso vzniklo, bylo asi před 50 lety prostor dnešního divadelního "sálečku" ORNIS, který je u nás ve sklepních prostorech,“ říká provozní Ondřej Musil.