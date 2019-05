Téměř 140krát oběhl Redutu v Denisových sadech, než naběhal deset kilometrů. Pro velký ohlas akci o pět dnů zopakoval. Běh si ztížil tím, že na sebe oblékl plnou kyrysnickou zbroj. Kyrysníci byli příslušníci těžkého jezdectva. Johann Görich to 1. ledna 1830 a následně 6. ledna zvládl za pouhých 38 minut! Stal se tak neoficiálním zakladatelem brněnského sportu.

„Od té doby proslavilo brněnský sport mnoho osobností, například zápasník Gustav Frištenský, bratři Pospíšilové v kolové, tenistky Jana Novotná a Lucie Šafářová, gymnastka Věra Růžičková, nebo třeba hokejista Vlastimil Bubník," upozornil kurátor výstavy Petr Vachůt.

Výstava na Špilberku představuje největší úspěchy brněnských sportovců Hynek Zdeněk a Muzeum města Brna

Návštěvníci se dovědí i pro ně dnes již neznámé věci. Například ve kterém brněnském fotbalovém klubu chytal populární komik Vlasta Burian, nebo který klub z Brna porazil ve fotbale Real Madrid.

Výstava v 1. patře jižního křídla hradu Špilberk potrvá až do konce roku, vstupné je 90 korun. Děti od 6 let, studenti a penzisté platí 50 korun. Děti do 6 let mají vstup zdarma.