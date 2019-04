Zelený čtvrtek v Brně: Hektolitry zeleného piva, zelený Špilberk i koncerty pod širým nebem

V podvečer na Zelený čtvrtek se bude na terase Pivovarské restaurace na Mendlově náměstí konat série koncertů. Vystřídá se několik kapel – zahraje Zelená pára, The People, Poetika a Radeček. Vstupné se neplatí. Pít se bude speciální třináctka. „Zelená barva našeho piva je kombinací několika důležitých faktorů. Používáme světlý ječný slad, vyráběný pouze pro tuto příležitost. Nezbytností je bylinný výluh a likér. Suroviny a ingredience spolu s unikátní technologií dělají zelené pivo tím, čím je,“ sdělil výrobní ředitel pivovaru Milan Schramm. Letos mají milovníci piva v Čechách a na Moravě k dispozici 4500 hektolitrů, na Slovensku pak 510 hektolitrů zeleného piva.

Velikonoční pivní speciály přichystaly i další pivovary. Jeden z brněnských minipivovarů uvařil jarní velikonoční speciál. Jedná se o skutečnou zvláštnost – středověké bavorské pivo Märzenbier, neboli »Březnové pivo«. „Ve 13. století bylo Märzenbier posledním pivem, které se v Bavorsku před létem vařilo. Další vaření piva bylo pak až do září přísně zakázáno králem. Toto pivo totiž zaledovali posledním ledem, kterého tehdy bylo opravdu málo. V létě nebylo pivo čím chladit. Po napití ucítíte na jazyku jemnou karamelovou příchuť, tóny barevných sladů doplněné chmelovou chutí,“ řekl ředitel pivovaru Petr Hauskrecht.

Pivu a pivovarnictví bude věnována i speciální prohlídka Brna, která se koná také na Zelený čtvrtek 18. dubna 2019. „ Během této procházky průvodce nabídne pohled na dějiny brněnského pivovarnictví od středověku po současnost. Procházka začíná na Petrově, kde je historický náhrobek sladovníka. Poté obejdete bývalý městský pivovar na Šilingrově náměstí, kde nahlédnete na historickou spilku. Odtud budete pokračovat kolem busty sládka Poupěte na Pekařskou, kde je historický velkopivovar a dále na Mendlovo náměstí,“ láká na prohlídku manažer marketingu TIC Jan Gerych. Sraz je na Petrově před Diecézním muzeem v půl čtvrté odpoledne. Prohlídka stojí sto korun, pro děti do šesti let je zdarma.

5. „Šalina pub“ výjimečně na Zelený čtvrtek

Šalina pub je v evropském měřítku unikátní projekt. Netradiční hospoda na kolejích nabízí 38 míst k sezení a 17 míst ke stání. Po Brně jezdí od června 2013. Pro veřejnost však jen omezeně – svezete se s ní pouze v jarních a podzimních měsících, a to pravidelně každou středu. Na Velikonoce vyjede výjimečně ve čtvrtek a na palubě se bude čepovat zelené pivo. „Nikdy touto tramvají nejezdím, jen na Zelený čtvrtek, je to pro mě už tradice. Vždycky alespoň na hodinu cestuji po Brně a popíjím s kamarády zelené pivo,“ usmívá se studentka Eliška Hruščáková. Letos jsou naplánovány čtyři jízdy. Nástupní místo je smyčka na Mendlově náměstí, vždy v celou hodinu od páté odpolední do osmé hodiny večerní. Jízdenky se prodávají u průvodčího a stojí 60 korun, pivo se platí zvlášť.