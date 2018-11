Býk

Dnes byste se určitě měli zdržet firemních večírků a oslav, které by rozhodně do vašeho vztahu nedonesly klid. Je to zbytečně vynaložená energie. Raději si uspořádejte myšlenky a věnujte čas vaší rodině, která to už delší dobu očekává a doufá v to.