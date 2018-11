Panna

Nabídka, kterou nyní obdržíte, nebude na první pohled nijak zajímavá, čímž byste se však neměli nechat odradit. Zvažte pečlivě své schopnosti, a pak se rozhodněte. Nezatahujte do rozhodování nikoho jiného, nemělo by to smysl. Sami víte, co je dobré.