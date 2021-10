Obyvatelům vadí nevhodné umístění stavby, o které se prý nedostatečně diskutovalo. Podle lidí se zhorší i dopravní situace a bude tu ještě větší nedostatek parkování. Neméně důležitý je i argument, že lidem se znehodnotí bydlení, neboť nyní mají krásný výhled na přehradu.

„Výstavbou domova navíc přijdou obyvatelé domů o krásný výhled na přehradu,“ poznamenali občané, podle kterých právě kvůli výhledu byly byty při koupi dražší.

Obyvatelé namítají, že se informace o stavbě objevila loni koncem roku v době vrcholu pandemie koronaviru, kdy ji lidé ani nestíhali zaregistrovat. „V této době bylo 'od stolu' a bez jakékoliv diskuze s občany rozhodnuto, že Vejrostova ulice je tou správnou lokalitou. Bohužel není,“ uvádí petice, kterou podepsaly desítky občanů z okolí.

Chtěli parkoviště

Podle nich je místo zahuštěným sídlištěm s enormní dopravou, kde je i nedostatek parkování. „Městská část byla v minulosti opakovaně žádána, aby na části uvedeného pozemku, kde se nyní připravuje výstavba domova, vzniklo další potřebné parkoviště. Téměř vždy bylo odpovězeno, že to není možné, protože si město nepřeje zánik zeleně,“ stojí v petici. Podle obyvatel navíc místo slouží k vyžití dětí, bylo tam hřiště s brankami, v zimě se tam sáňkuje.

Stavět se začne za dva roky

Město ale stavbu i nadále plánuje. „Trošku mě mrzí přístup některých obyvatel, protože je to společensky přínosný projekt. Obyvatelé mají problém, že se jim zhorší výhled na přehradu nebo že děti nebudou moct sáňkovat na kopci. Musím říct, že námitky jsou liché. Nemají si na co stěžovat, protože návrh je velmi umírněný a pěkný a výrazně zkrášlí okolí,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Oliva.

Podle něj vznikne dům o 67 bytech, ve hře přitom byly návrhy na 84 bytů. „Soukromý developer by jistě stavěl minimálně 90 bytů. Příští rok bychom chtěli mít stavební povolení. Pokud vše půjde dobře, začít stavět by se mohlo v roce 2023 a potrvá to rok a půl. Cena vyjde ze soutěže, ale odhaduju ji mezi 200 až 300 miliony,“ dodal Oliva.

Brno má asi tisícovku bytů pro seniory v domovech s pečovatelskou službou. K tomu nabízí asi 2000 lůžek v domovech pro seniory, ale eviduje zhruba stejný počet žádostí o umístění do těchto zařízení.