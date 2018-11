Váhy

Čeká vás radostná událost, která vám změní život. Jste na výborné cestě k úspěchu, od kterého vás dělí už jen krůček. Dejte si ale pozor na to, co řeknete vašim známým, mohlo by to být použito proti vám. Raději si nechejte některé věci pro sebe.