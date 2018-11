Panna

Připravte se na to, že vás někdo nemilosrdně zkritizuje. Může to být doma, v práci nebo ve společnosti. Dobře uděláte, když se jí nebudete za každou cenu urputně bránit. Někdy totiž neškodí, když se člověka hluboce zamyslí nad tím, co dělá a co říká.