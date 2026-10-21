Požadavek mužů zákona, aby slezli dolů dobrovolně, rozjařená dvojice ignorovala. Ke slovu tak došli hasiči, kteří se specializují na zásahy ve výškách.

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Hazard v Brně: Opilá dvojice vylezla na jeřáb na staveništi (21. 10. 2026)
Zdroj: Brněnská jednička

„S jejich asistenci se nakonec dvojice vydala dolů. Sestup se obešel bez problémů. Krátce po druhé hodině ranní je hasiči předali policistům,“ uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Petr Příkaský.

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Na pevné zemi měli muž se ženou co vysvětlovat. „Uvedli, že si občas zajdou na skleničku. Tentokrát se jim prý zachtělo prohlédnout si noční město z nadhledu,“ řekla policejní mluvčí Petra Hrůzová.

Žena nadýchala jedna a půl, muž dvě promile. Po vystřízlivění se mají oba hazardéři dostavit na obvodní oddělení, kde budou svůj přestupek vysvětlovat. „Za mimo jiné neuposlechnutí výzvy úřední osoby jim hrozí pokuta v řádu tisícikorun,“ shrnula noční událost mluvčí.

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Muž (43) a žena (41) pod vlivem alkoholu vyšplhali na padesátiletrový jeřáb na staveništi na Dornychu. Prý si chtěli prohlédnout Brno z výšky.
Muž (43) a žena (41) pod vlivem alkoholu vyšplhali na padesátiletrový jeřáb na staveništi na Dornychu. Prý si chtěli prohlédnout Brno z výšky.
Autor: Brněnská jednička, Mirek Krupica