Požadavek mužů zákona, aby slezli dolů dobrovolně, rozjařená dvojice ignorovala. Ke slovu tak došli hasiči, kteří se specializují na zásahy ve výškách.
„S jejich asistenci se nakonec dvojice vydala dolů. Sestup se obešel bez problémů. Krátce po druhé hodině ranní je hasiči předali policistům,“ uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Petr Příkaský.
Na pevné zemi měli muž se ženou co vysvětlovat. „Uvedli, že si občas zajdou na skleničku. Tentokrát se jim prý zachtělo prohlédnout si noční město z nadhledu,“ řekla policejní mluvčí Petra Hrůzová.
Žena nadýchala jedna a půl, muž dvě promile. Po vystřízlivění se mají oba hazardéři dostavit na obvodní oddělení, kde budou svůj přestupek vysvětlovat. „Za mimo jiné neuposlechnutí výzvy úřední osoby jim hrozí pokuta v řádu tisícikorun,“ shrnula noční událost mluvčí.