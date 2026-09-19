Nejdramatičtější chvíle incidentu zachytil na video jeden z řidičů. Žena na skútru se na něm tiskne k závorám a doslova pár milimetrů za ní se žene nákladní vlak. Do svízelné situace se navíc dostala, byť svou vinou, dost bizarním způsobem. Po projetí prvního vlaku se zvedly závory a ona se rozjela, přestože světelná signalizace dál blikala. Netušila, že se blíží další vlak, kvůli kterému za ní šraňky zase zapadly.
Fungují automaticky
Podle mluvčího Správy železnic Davida Kabeleho přejezdy fungují automaticky a reagují na pohyb vlaků. Pokud po průjezdu jednoho vlaku následuje další, může se stát, že se závory po krátkém otevření znovu spustí.
„Pro řidiče je rozhodující světelná signalizace, nikoli poloha závor. Na přejezd lze ze zákona vjíždět pouze tehdy, když nebliká červené světlo,“ popsal Blesku Jiří Novotný z Týmu silniční bezpečnosti.
„Pokud už se vozidlo na přejezdu ocitne a závory se spustí, u osobního auta v krajní nouzi je nutné závoru projet. Je konstruována tak, aby se při nárazu uvolnila nebo zvedla. Pokud jde o motocykl, je bezpečnější ho nechat být, dostat se z kolejiště do bezpečí a neohrožovat vlastní život kvůli vozidlu,“ doplnil Novotný.