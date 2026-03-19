„Osobní doklad u něj sice nebyl, ale muže v okamžiku vypadnutí peněženky nahrála kamera v prodejně,“ řekl mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
Po zveřejnění výzvy nastalo čekání, kdo se o „poklad“ přihlásí. Majitel si dal na čas, na služebnu v Brně-Vinohradech, kde peníze uložili, přišel až ve středu odpoledne. Musel ale přesně popsat, kde a kdy peněženku ztratil, jakou má barvu a značku a především, co obsahuje.
„Nijak nezaváhal ani při dotazu na výši ztracené hotovosti. Věděl tedy i to, že strážníci napočítali přes 107 tisíc korun. O veřejné výzvě mu prý řekli jeho známí,“ dodal mluvčí. Po nezbytných formalitách se tak obnos vrátil do rukou opravněného majitele.
Žena v pražských Bohnicích ukradla peněženku. Policie ČR