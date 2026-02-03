Nešťastnice podle svědků tvrdila, že ji pronásledují zombie. Vzhledem k obavám o její zdravotní stav proto svědci okamžitě zavolali policisty. Ani ti ale na místě neměli se ženou lehké pořízení.
Policistu pokousala
„Ženu policisté museli nakonec zpacifikovat až pomocí donucovacích prostředků. Při zásahu navíc jednoho z policistů pokousala,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala. Jak se ukázalo, že za jejím šíleným vyváděním byly drogy.
Ženu následně policisté převezli na důkladnou kontrolu do nemocnice.