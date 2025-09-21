Když policisté otevřeli v obývacím pokoji skříň, nestačili se divit. „Kriminalisté mimo jiné zajistili dvě pistole Tokarev, dvě signální pistole, sedm samopalů vzor 26 a 61, revolver, kulomet vzor 59, tisíce kusů střeliva, osvětlovací rakety a také přibližně dva kilogramy trhaviny TNT,“ shrnul nález policejní mluvčí Petr Vala.
Výbušnin se ujali pyrotechnici a odvezli je k odborné likvidaci. Jak se ukázalo, vášnivý sběratel vojenské historie zbraně a munici shromažďovat více než 30 let!
Z domu si udělal hotovou zbrojnici: Muži z Břeclavi hrozí až 8 let vězení Policie ČR
Chystá se zbraňová amnestie
Od začátku příštího roku bude vyhlášena půlroční zbraňová amnestie, během níž mohou lidé bez postihu odevzdat jakoukoli střelnou zbraň, střelivo či výbušninu, které vlastní bez příslušného oprávnění. Zbraně mohou donést na kteroukoliv policejní služebnu.
„V případě nálezu vojenského materiálu, s nímž by manipulace mohla být nebezpečná, doporučujeme přivolat policejní hlídku přímo na místo,“ zdůraznil Vala.