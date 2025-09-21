Když policisté otevřeli v obývacím pokoji skříň, nestačili se divit. „Kriminalisté mimo jiné zajistili dvě pistole Tokarev, dvě signální pistole, sedm samopalů vzor 26 a 61, revolver, kulomet vzor 59, tisíce kusů střeliva, osvětlovací rakety a také přibližně dva kilogramy trhaviny TNT,“  shrnul nález policejní mluvčí Petr Vala.

Výbušnin se ujali pyrotechnici a odvezli je k odborné likvidaci. Jak se ukázalo, vášnivý sběratel vojenské historie zbraně a munici shromažďovat více než 30 let!

Voják z povolání nelegálně skupoval zbraně i munici. Za nedovolené ozbrojování mu hrozí pět let

Voják neoprávněně skupoval zbraně a munici.
„Muž je podezřelý ze zločinu nedovoleného ozbrojování, za který mu hrozí až osm let vězení. Připomínáme, že nelegální držení zbraní a výbušnin představuje vysoké riziko nejen pro samotného držitele, ale i pro jeho okolí,“ zdůraznil mluvčí.

Chystá se zbraňová amnestie

Od začátku příštího roku bude vyhlášena půlroční zbraňová amnestie, během níž mohou lidé bez postihu odevzdat jakoukoli střelnou zbraň, střelivo či výbušninu, které vlastní bez příslušného oprávnění. Zbraně mohou donést na kteroukoliv policejní služebnu.

„V případě nálezu vojenského materiálu, s nímž by manipulace mohla být nebezpečná, doporučujeme přivolat policejní hlídku přímo na místo,“ zdůraznil Vala.

Senior (80) bez zbrojního průkazu v obydlí ukrývat velké množství vojenského materiálu.
