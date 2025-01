V kritickém stavu převezli záchranáři do nemocnice ze střelnice ve Znojmě zraněnou osobu, která utrpěla střelné zranění. Údajně se má jednat o dívku (15), která tam byla patrně s tatínkem. Podle některých náznaků mohlo jít o pokus o sebevraždu!

„Jeden člověk utrpěl zranění, záchranáři ho v kritickém stavu převezli do nemocnice,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Mluvčí informace k pohlaví a věku zraněného člověka neposkytl. „Vyšetřujeme střelné zranění o víkendu na střelnici ve Znojmě, zjišťujeme příčiny a okolnosti události,“ dodal Malášek.

Možná sebevražda

Vzhledem k citlivosti události nechtěla policie sdělit více detailů. Jednou z pravděpodobných vyšetřovacích verzí je totiž i možný pokus o sebevraždu. Dívka podle serveru novinky.cz měla obrátit zbraň proti sobě a zmáčknout spoušť!

„Byl tam dohled, ale stejně se to stalo. Tomu prostě někdy nezabráníte. Když to bude někdo chtít udělat, tak to udělá. Prý se k tomu klonila i policie,“ uvedl pro pro novinky.cz jeden z lidí pohybujících se v prostředí střelnice Templář ve Znojmě, kde k neštěstí došlo.

Zástupce střelnice se odmítl k události vyjádřit a odkázal na policejní vyšetřování.

„Na místo jsme vyslali záchranářský a lékařský tým, měli jsme tu osobu v péči, udělali jsme maximum. Následně jsme tuto osobu v kritickém stavu předali do jedné z brněnských nemocnic,“ řekla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Mluvčí Fakultní nemocnice Brno Pavel Žára potvrdill, že postřelný pacient je hospitalizován v bohunické nemocnici v těžkém stavu.