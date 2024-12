Byl pověstný pátek 13. V pošmourném počasí na dálnici D1 poblíž Rosic se na 168. kilometru ve směru na Brno vytvořila kolona. Řidička roomsteru na situaci před sebou včas zareagovala, plynule brzdila a zapnula výstražná světla, aby upozornila řidiče za sebou. Udělala vše správně. Přesto to nestačilo.



Těžce zraněná

Těžko říct, co právě řidič za ní dělal, jisté je, že se nevěnoval řízení. Na včasné výstrahy auta před sebou nijak nereagoval a v plné rychlosti do něho napálil! Video Video se připravuje ... Děsivá nehoda na D1, při které řidič narazil do auta. To zpomalovalo před kolonou. PČR

„Podle informací z místa nehody, neutrpěl žádná vážná zranění. Mhohem horší to bylo s řidičkou roomsteru. Utrpěla velmi vážná zranění, se kterými ji odvezli záchranáři do nemocnice,“ řekl mluvčí policie David Chaloupka.

Kdyby vezla na zadních sedadlech další pasažéry, neměli by žádnou šanci na přežití...



Policisté v této souvislosti upozorňují, aby se řidiči věnovali vždy plně řízení.dodal mluvčí policie.