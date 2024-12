Zpět

Trefa do černého! Kriminalisté při rozsáhlém zátahu proti výrobcům a distributorům pervitinu na jihu Moravy a Vysočině našli a zabavili drogy a chemikálie pro jejich další výrobu za desítky milionů korun. Obvinění si vyslechlo pět osob, tři z nich poslal soud do vazby. Všem hrozí až 12 let v base.