Pachatelé podle policistů rozesílali náhodným lidem SMS zprávy. „Nabízeli vyřízení dávky na bydlení, vratku na dani, instalaci nové bankovní aplikace či slibovali, že za rychlé uhrazení pokuty dostanou poloviční slevu,“ řekl vedoucí brněnského oddělení kybernetické kriminality Stanislav Kovárník.



Podvodně k účtu

Podvedení adresáti byli po kliknutí na odkaz přesměrování na jednotlivé podvodné internetové stránky, které napodobovaly přihlášení do identity občana pomocí bankovní identity. Tam zadali údaje do svého internetového bankovnictví a na to podvodníci čekali.

Video Video se připravuje ... Policisté zadrželi podvodníky, kteří okradli tisíce lidí přes falešné SMS. Policie ČR

„S takto podvodně získanými údaji obratem podezřelí prováděli prostřednictvím internetu přihlašování do internetového bankovnictví a převáděli finanční prostředky na jiné účty. Z těch pak najatí podvodníci (tzv. bílí koně) prostřednictvím platebních karet získávali přes bankomaty peníze,“ pokračoval Kovárník.



Zařízení z Číny

Podvodníci si podle kriminalistů z účtů poškozených přes e-shopy objednávali zboží. Nejčastěji šlo o telefony a další elektroniku. Tu pak najaté osoby vyzvedávaly z výdejních boxů. „Peníze z účtů poškozených posloužily také k dobíjení předplacených karet, ze kterých byly zasílány další sms,“ vysvětlil Kovárník financování zásílaných zpráv.

Zločinci k posílání SMS využívali speciální zařízení z Číny, které se v tuzemsku nedá koupit. „Případ je velmi rozsáhlý, předpokládáme, že se další poškození ještě přihlásí,“ předpokládá Kovárník podle něhož je jeden z pachatelů stíhán vazebně, druhý na svobodě.