V tragédii se loni v prosinci změnilo poklidné soužití Aloise P. (54) s majitelem bytu ve Velké Bíteši. Senior si totiž postavil hlavu a dal svému známému výpověď. Muž, který neměl kam jít, bytného (†72) ubodal! Případ nyní posuzuje senát Krajského soudu v Brně. Obžalovanému z vraždy hrozí až 20 let vězení.

„Potřeboval jsem delší čas na to, abych si něco našel. Šel jsem k jeho posteli a ještě jednou jsem ho prosil. Řekl, že mě nechá vystěhovat okamžitě, a došlo k potyčce. Natáhl jsem se pro nůž a bodl jej. Nebylo to plánované, nepřemýšlel jsem o tom. Pak jsem byl v šoku. Všeho lituji, mrzí mě to," řekl obžalovaný s tím, že s kvalifikací činu coby vraždy nesouhlasí.

Do soudní síně jej vězeňská služba dopravila v nemocničním pyžamu a županu. Alois P. se totiž léči se srdcem.

Žalobce: Čin si promyslel

Žalobce měl ale jasno „Krátce si svůj čin promyslel, šel ke kuchyňské lince, kde vzal kuchyňský nůž, vrátil se zpět a poškozeného dvakrát bodnul nožem do levé části hrudníku směrem k srdci. Poškozený útoku na místě podlehl," uvedl státní zástupce Jan Fichtner.

Spal s mrtvým

Odmítl i možnost, že by vše mohlo být posouzeno jako zabití. „U zabití by musela být velká intenzita slovní potyčky, kdy je pachatel extrémně vystresovaný, což nepřipadalo v úvahu, nebo velká fyzická potyčka. Poškozený byl ale výrazně starší," vysvětlil žalobce.

Video Video se připravuje ... Žalobce Jan Fichtner k případu vraždy bytného Zdeněk Matyáš

Obžalovaný přiznal, že minimálně jednu noc spal s mrtvým v jedné místnosti, protože neměl kam jít. Muži totiž sdílený jediný pokoj! Bytný chtěl po Aloisovi zpočátku pětitisícový nájem, pak mu bydlení nabídl za to, že mu bude vařit a uklízet.

Po činu Alois nůž zahodil. Policisté ho pak našli ve sběrně surovin. Když obžalovaného objevila policie, měl v dechu 2,3 promile.

Zůstane ve vazbě, nemá kam jít

Aloise P. ponechal soud po čtvrtečním jednání ve vazbě. Podle předsedy senátu Aleše Novotného by v případě propuštění mohl být nedostupný, neboť nemá trvalé bydliště, a mohl by se uchýlit k bezdomoveckému způsobu života. Jednání bude pokračovat v prosinci výslechy svědků a znalců.