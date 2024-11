Schvalovala zavraždění 14 nevinných studentů a učitelů na FF UK v Praze z prosince loňského roku a dokonce se chystala podobně zrůdný čin zopakovat. Školačka z jižní Moravy za to dostala dva roky vězení. To se jí nelíbilo a v úterý se bude jejím odvolání zabývat Vrchní soud v Olomouci.

Případ se odehrál v Jihomoravském kraji, krajský soud vynesl rozsudek už 12. srpna. Protože je ale dívka mladistvá, chrání její identitu a na veřejnost se kauza nedostala. I jednání na vrchním soudu bude kromě vyhlášení rozhodnutí neveřejné.

Dívka před soudem čelí provinění z násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci, souzena je také kvůli schvalování trestného činu a z přípravy vraždy. První dva skutky spočívaly v tom, že schvalovala útok na FF UK, při které loni student školy zabil 14 lidí a poté se zastřelil.

Dívka vyhrožovala, že se dopustí něčeho podobného. Zodpovídá se také z přípravy vraždy, podle spisu plánovala, že usmrtí po příchodu do školy některé spolužačky!

Pocta univerzity 14 obětem střelce z fakulty! Slova jejich nejbližších: Bylo nám ctí být tvoji rodiče…

Plánovala vraždit děti?

Krajský soud mladistvou odsoudil v srpnu za přípravu vraždy s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, a to na dvou nebo více osobách a zároveň na dítěti mladším 15 let. Dospělému hrozila sazba 15 až 20 let nebo výjimečný trest. „Mladistvým hrozí sazba poloviční, přičemž horní hranice nesmí převyšovat pět let,“ řekl mluvčí soudu Stanislav Cik.

„V případě, kdy mladistvý spáchal provinění, za které trestní zákoník dovoluje uložení výjimečného trestu a za splnění dalších podmínek, lze uložit mladistvému trest v sazbě pět až deset let,“ dodal mluvčí soudu.

První trest vězení

Střelba na FF UK, kterou dívka schvalovala, se odehrála ve čtvrtek 21. prosince 2023 odpoledne v sídle fakulty na náměstí Jana Palacha v centru Prahy. Souhlasné reakce s činem vraha se objevily na sociálních sítích hned po střelbě.

Policie vzápětí oznámila, že se na tyto projevy zaměří. Dosud však trest vězení uložen nebyl. Naposledy letos v září Obvodní soud pro Prahu 1 uložil muži (23) za schvalování střelby trest 250 hodin veřejně prospěšných prací.

Tyto projevy kriminalisté potírají i téměř rok od tragické události. Na začátku října zadrželi studenta (18), který podle nich vyhrožoval svým spolužákům vystřílením třídy jedné ze škol v Praze 8. Veřejně také dával najevo, že si chce pořídit zbrojní průkaz a opakovaně před svými spolužáky souhlasil s tragickou střelbou na pražské fakultě.

VIDEO: Nové záběry: Snajpr měl vraha z FF na mušce. Zabil se, když se studenti krčili na římse!

Video Video se připravuje ... Nové záběry: Snajpr měl vraha z FF na mušce. Zabil se, když se studenti krčili na římse! Policie ČR