„Poté, co se její dcera spící v ložnici okolo poledne probudila a začala plakat, ji chytila oběma rukama v pase, zvedla ji a hodila ji na podlahu. Dítě dopadlo na záda a na hlavičku,“ popsala pro novinky.cz loňský incident žalobkyně řekla Iveta Eichlerová.

Aniž by se obžalovaná zajímala o stav dítěte, „ošetřila“ mu bouli na hlavě mokrým kapesníkem a dala ho znovu spát. Když se ale holčička po chvilce znovu vzbudila s pláčem, reagovala matka ještě hůř.

„Nejméně šestkrát dítě udeřila dlaní, pak ji chytla v pase a udeřila její hlavičkou o hranu postele,“ popsala podle serveru Eichlerová s tím, že dítě utrpělo mimo jiné frakturu lebky a krvácelo do mozku. Teprve když se vrátil její partner z práce, vypravili se s dítětem do nemocnice.

Do vězení nechce

Kvůli vysokému stupni těhotenství se žena k soudu nedostavila. Podle její obhájkyně by měl být trestní senát shovívavý. „Skutek se stal, to nerozporujeme. Nechci zlehčovat, co se stalo, ale klientka to neměla v životě lehké. Rodina se ji snaží podpořit. Za ten rok jsme poznali ji i fungování její rodiny, trest vězení by byl pro ni nepřiměřený,“ tvrdila advokátka.

S tím ale žalobkyně nesouhalsí. „Máme vězeňská zařízení uzpůsobená i pro matky s dětmi, takže argument, že obžalovaná bude matkou malého dítěte, nebrání tomu, aby mohla trest vykonat,“ reagovala. Soud bude pokračovat poté, co obžalovaná porodí a absolvuje šestinedělí.