Blíženci

Milí Blíženci, od rána si půjdete s partnerem po krku, což je nemyslitelné. Vezměte rozum do hrsti a přestaňte si navzájem vnucovat názory. Pokud to bude doma k nevydržení, vyrazte si za sportem nebo se věnujte dětem. Dnes by vám prospěla tichá domácnost.