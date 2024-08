Kutil (24) se uvnitř auta oproti jeho původnímu stavu skutečně vyřádil. Šokovaly třeba nechráněné pohyblivé části vozidla. „Dodatečně bylo také upravené brzdové ústrojí, převodovka a řízení. Odstraněné byly boční blinkry a ostatní nebyly funkční,“ shrnul policejní mluvčí Petr Vala.

Palivová nádrž se pro změnu „přestěhovala“ do kufru. A pneumatiky? Sjeté až na doraz! Verdikt policistů se dal čekat. Pokuta v řádu několika tisíc korun a okamžité odebrání technického průkazu.

Tuningáři řádili v Praze. Na nelegální akci dohlíželi policisté, padaly pokuty

Musí ho mít na vozíku

Technik po detailní prohlídce mladíkovi předal soupis závad s tím, že pokud chce zpět techničák, musí vše uvést do původního stavu a poté přijet na kontrolu. „Auto musíte přivést na podvalu,“ zdůraznil.

Dopravní expert Igor Sirota měl jasno. „V homologovaném voze, které jezdí v běžném provozu, nesmí řidič provádět žádné zásadní úpravy. Je to risk, nikdy nevíte, co změny s jeho vlastnostmi provedou.“ řekl Sirota.

Video Video se připravuje ... Mladík (24) si vytunil auto: Pokuta a zabavení techničáku za desítky závad Policie ČR

Výjimkou je účast upraveného vozu na uzavřených akcích a plochách jako jsou třeba tuningové srazy. „Ale auto tam musí majitel dopravit na vozíku. Na silnici s ním prostě nesmí,“ dodal expert.

Za nelegální úpravy auta lze na místě uložit pokutu do 2 tisíc korun a ve správním řízení od 1 500 do 2 500 korun. V případě, že je však vozidlo technicky nezpůsobilé tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu, hrozí pokuta od 5 do 10 tisíc a navíc zákaz řízení od 6 měsíců až do 1 roku.