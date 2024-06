„Všeobecně byl známý tím, že nemá rád policii. Už to, že jsme ho vůbec oslovili, byl problém,“ popsal strážník první vteřiny setkání. Během nich vzal agresor do ruky nůž a strážníkům vyhrožoval.

„Věděli jsme, že ho nemůžeme nechat odejít z místa a pustit ho do města mezi civilisty,“ řekl Špičák.

Honza: Kurzy sebeobrany mi pomohly

Zatímco Špičákův parťák běžel do auta k vysílačce, aby přivolal posily, on sám čelil útoku agresora. „Podařilo se mi vykrýt patnáct nebo šestnáct ran. Všechny byly mířené na hlavu,“ vzpomíná Jan Špičák. Díky šesti letům sebeobrany, které se dříve věnoval, věděl, jak se rukama krýt, aby ho útočník zranil co nejméně.

Video Video se připravuje ... Agresor napadl strážníka v Břeclavi, ten ho postřelil, policie hledá svědky. Policie ČR

I s pohmožděninami předloktí, zraněním hlavy a okem zalitým krví se policista snažil situaci znovu uklidnit. Slova však na drogou povzbuzeného muže neplatila. Do ruky vzal dlouhou násadu od smetáku, kterou zlomil a snažil se strážníka bodnout do hlavy a do krku.

Útočníka postřelili

Strážník ustupoval, dokud bylo kam. Nakonec mu nezbylo, než po zákonných výzvách použít proti útočníkovi zbraň. Ani výstřel do hrudi ale útočníka nezastavil! I se zraněním se ještě neúspěšně pokusil ukrást auto parkující před zimním stadionem.

Když neuspěl, vydal se pěšky směrem k nemocnici a vytrvale odmítal pomoc a ošetření. Strážníci mu byli neustále v patách, varovali a chránili před ním kolemjdoucí. Postřeleného výtržníka zpacifikovali republikové policisté.

Honza nyní obdržel za svůj statečný čin poděkování a také finanční odměnu od vedení Břeclavi. „Díky takovým strážníkům má břeclavská městská policie velmi dobrý kredit,“ řekl starosta Svatopluk Pěček.

Případ má dohru u soudu. Útočník Lukas E. čelí obžalobě z pokusu o těžké ublížení na zdraví, násilí proti úřední osobě a výtržnictví. Hrozí mu až pět let vězení. V minulosti už byl dvakrát odsouzen.