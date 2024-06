„Pod smyšlenými legendami od ní lákal peníze. Potřeboval prostředky na léčbu nemoci, úrazu, výpomoc se splácením energií, nákup potravin a další věci,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Žena své známosti ve 32 platbách odeslala více než 400 tisíc korun. Poté se podvodník natrvalo odmlčel.

Investice za víc než milion

Spálil se i osmdesátník z Brněnska, který se nechal zlákat investicemi do kryptoměn. „V telefonické a elektronické komunikaci s podvodníky si nechal, možná nevědomky, nainstalovat do svého počítače program na jeho vzdálenou správu. Pak už jen z jeho účtů mizely peníze,“ řekl k případu mluvčí

Během dvou týdnů „spolupráce“, při níž se senior i podvodníci prokazovali speciálním bezpečnostním číselným kódem,

O statisíce přišel během jediného dne také muž středního věku ze stejného regionu. Toho kontaktoval údajný pracovník banky s tím, že má na svém kontě zajímavě zhodnocené prostředky a nabídl možnost výběru získaných peněz.

Společně pak instalovali do počítače poškozeného program na jeho vzdálenou správu a podobný program do mobilu. Poté proběhlo několik transakcí. Jejich výsledkem nebyl avízovaný zisk, ale ztráta skoro 300 tisíc korun.

Obral ji o půl mega

Pouhé dva dny stačily dalšímu podvodníkovi k půlmiliónovému zisku. Podařilo se mu nalákat ženu (55) z Břeclavska na zajímavý benefit z investování do kryptoměn. Potom už se odehrál obvyklý scénář s instalací speciálního programu do počítače a přihlášením do internetového bankovnictví.

Podvodník za pomoci získaných dat rychle provedl deset plateb na investiční účet. Následně se odmlčel.

