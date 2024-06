Rány se z bytu ozývaly po desáté hodině v noci. „Stěnami podle obyvatel domu rezonovaly hlasité údery a rušil je křik připomínající boj o přežití. Jedna z místních žen měla dokonce pocit, že někdo tříská celými kusy nábytku,“ popsal situaci mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.



Vyděšení lidé proto přivolali strážníky, kteří přijeli za pár minut.řekl Ghanem, který hned vysvětlil.

„Emotivnější prožitky si očividně přinesl z toho virtuálního. Výkřiky totiž vydával při hraní počítačových her a u toho navíc prudce tloukl do klávesnice. Uložená pokuta a upozornění strážníků, že při výpravách do smyšleného světa, musí brát ohled na své skutečné živé sousedy, ho vrátila do reality. Obojí vzal na vědomí,“ dodal mluvčí strážníků.

