Třicet centimetrů dlouhý návštěvník vběhl na soukromý pozemek a poté spadl do vypuštěného bazénu. „Majitelé chtěli hlodavce z hloubky vysvobodit. Stavěl se však na zadní a výhrůžně skákal. Nabyli proto správného dojmu, že by je mohl i pokousat, což by u tohoto živočicha nebylo nijak překvapivé,“ popsal situaci mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Operátor na lince 156 proto vyslal na jih Brna kolegu z odchytové služby městské policie. „Drobný tvor se tlačil ke stěně bazénu, byl ve stresu, ale jinak vypadal v pořádku,“ doplnil mluvčí.

Video Video se připravuje ... Strážníci v Brně zachraňovali křečka z bazénu Městská policie Brno

Strážník vzal z vozidla odchytovou síť a hlodavce během několika vteřin „ulovil“. Poté se ještě přesvědčil, že hlodavec není zraněný, odnesl ho zpět na pole a vypustil na svobodu. Do seznamu odchycených zvířat tak vedle velblouda, hroznýše či pštrosa přibyl další kuriózní zápis.