Zpět

na

Urážel ji, fackoval, kopal do žeber a bil do bezvědomí. Neuvěřitelné násilí a ponižování trpěla svému partnerovi týraná žena z Brněnska. Do svého druha byla slepě zamilovaná, a to doslova. Milovala ho totiž i poté, co jí z bezprostřední blízkosti vystřelil vzduchovkou oko! Případem se zabýval brněnský krajský soud.