Lev

Milí Lvi, s partnerem je to jako na houpačce a jde vidět, že si moc nerozumíte. Jeden den je k vám líbezný a druhý den vás zahrnuje nevhodnými připomínkami. Na první pohled by se to mohlo zdát nevýznamné, ale začíná to ve vás opravdu vařit a jste vzteklí.