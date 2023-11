Mladík se v sexuologické ambulanci svěřil, že jeho kamarádi sledují porno, a proto se také začal dívat. Navíc mu vyprávěli o svých údajných bohatých a rozličných praktikách včetně sexu se psem.

Učeň nepochopil, že si z něj dělají legraci, a jak sám přiznal, chtěl se jim vyrovnat. A protože doma neměli psa, rozhodl se pro sex s kozou! „Nebylo to nic moc, páchla,“ popsaly jeho zážitek novinky.cz.

Soudní znalkyně a primářka sexuologického oddělení Fakultní nemocnice Brno Petra Sejbalová případ označila za raritní s tím, že ale dokumentuje, jak snadno jsou děti a dospívající ovlivnitelní stran vnímání sexu. Mladíka prý také velmi překvapilo, že lidé běžně se zvířaty sex nemají...

Pornografie už od třinácti

„Děti jsou snadno ovlivnitelné a věří si navzájem. Právě proto je důležitá sexuální výchova, aby děti věděly, že to, co mohou vidět v pornu, není realita, ale pohádka pro dospělé,“ řekla serveru Sejbalová.

Podle výzkumu, na kterém se Sejbalová podílela s kolegyní Janou Martincovou, se děti nejčastěji dostanou k pornografii ve 13 letech. Více než desetina dětí se ale k pornu dostala ještě před desátými narozeninami.

„Výzkumem byl jednoznačně prokázán fakt, že čím dříve dítě navštíví pornografii, tím častěji ji v pubertě sám vyhledává. Mladší děti také snáze podléhají dojmu, že se v pornu jedná o reálný sexuální život, proto jsou nejohroženější ze strany manipulátorů, kteří je mohou přesvědčit, že to, co po nich chtějí, je normální jednání,“ upozornila Sejbalová.