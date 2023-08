Zpět

na

Vrátit do dětských let se zřejmě chtěla dvojice mladíků v Mikulově na Břeclavsku. Jednoho napadlo, že by mohl kamaráda pohoupat. Místo houpačky ovšem použil jeho spodní prádlo, které se „šťastlivci“ řádně zařezalo do genitálií.