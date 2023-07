Střelec

Od začátku týdne jste v jednom kole a moc vám to svědčí. Díky tomu jste zvládli spoustu práce a doma je to jako ve škatulce. Máte-li nějaké pracovní plány i na neděle, tak do nich zapojte i zbytek rodiny. Není možné, abyste odedřeli všechno úplně sami.