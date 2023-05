K vážné nehodě došlo o půl sedmé. „Policisté kvůli vyšetřování a odstraňování následků střetu odkláněli dopravu přes Milíčovice a Žerůtky,“ řekl policejní mluvčí Petr Vala.

Dva těžce zranění pasažéry přepravila záchranka do Fakultní nemocnice v Brně. „U dalších pěti zraněných můžeme hovořit o lehce až středně těžkých zraněních, z toho jsou tři zraněné děti. Všechny jsme převezli do nemocnice do Znojma," uvedla mluvčí záchranky Michaela Bothová.

Na místě zasahovali i hasiči, kteří poslali do akce šest zásahových vozidel. „Vyprostili jsme dvě osoby,“ shrnuli na svém twitteru.

