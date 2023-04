Šok zažily v úterý desítky lidí v Brně. Když přišly ke svým autům, měly minimálně jedno kolo prázdné a u předního skla vzkaz ať chodí pěšky, jezdí na kole, nebo MHD. Fanatici z Tyre Extinguishers tak vytrestali i mladou maminku, která byla s půlročním dítětem v nemocnici, za to, že tam přijela v SUV. „Je to bezohlednost vůči lidem,“ hodnotí jejich počínání psychoterapeut Miloslav Čedík.

Na případ mladé maminky upozornil na Twitteru Petr H. „Kamarád je na služebce. Jeho manželka jela s půlročním dítětem k lékaři do Brna. Když pak přišla k autu, měla vypuštěné pneu. Doufám, že vás někdy při tomto hrdinství potkám,“ neodpustil si poznámku na adresu údajných ekologů Petr H.

Podle vypouštěčů kol bylo potrestáno za vlastnictví SUV 46 lidí. „Nám se jich ozvalo dopoledne asi dvacet a dalších pět ještě v odpoledních hodinách. Všechny případy byly hlášeny z lokality Brno – Černá pole,“ upřesnil mluvčí strážníků Jakub Ghanem.



Psychoterapeut: Neznají hranice!

Psychoterapeut Čedík ovšem radí v případě takové situace zachovat zdrženlivost. „Je potřeba si uvědomit, že se jedná o extremistickou skupinu, která nezná hranice a neumí vyhodnotit dopady svého chování. Určitě není dobré se s nimi pouštět do křížku, ale zavolat co nejdříve policii nebo strážníky,“ zdůrazňuje Čedík.

Chování členů Tyre Extinguishers vnímá jako extrémně nebezpečné. „Úplně zapomínají na lidské případy. Uniká jim, že to auto může někdo potřebovat pro situaci, v níž může být ohrožen lidský život,“ zdůraznil psychoterapeut.



Nejsou to "palivožrouti"

Členové Tyre Extinguishers tvrdí, že SUV do měst nepatří, protože se údajně jedná o palivožrouty. Vypustili přitom pneu i u SUV nižší střední třídy, která rozhodně nelze považovat za luxusní a už vůbec ne za palivožrouty.

Jejich cenovka v obchodech častokrát začíná na sumě kolem půl milionu korun. Spotřebu přitom mají běžně kolem 6 až 8 l/100 km. Paradoxně přitom nijak neztrestali majitele Chrysleru 300 C, který ve stejné lokalitě také parkoval. Auto má přitom běžně spotřebu 15 – 16 l/100 km.



Zatím přestupek

Vypouštění pneumatik nyní řeší strážníci jen jako přestupek. Ten se ale snadno může změnit v trestný čin za předpokladu, že vypuštěním pneumatiky došlo k ohrožení lidského života či velké finanční újmě.

„Například, pokud by někomu kvůli tomu uletělo letadlo a on tak přišel o drahou dovolenou. Trestní kvalifikace by pak odpovídala druhu a výši škody," vysvětlil Malášek.

