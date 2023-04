Býk

Milí Býci, od začátku dubna jste cílevědomí a profesně zdatní. I když nešlo všechno jako na drátku, vcházíte do nejúspěšnějšího období. Sice se budete cítit unaveněji, ale po mentální stránce to bude úžasné. Věnujte se jen tomu, co je klíčové.