Blíženci

Ještě dnes si můžete užívat senzačního spojení Venuše a Marsu. Rozhodně nezůstávejte po práci doma a vydejte se do společnosti. To by v tom byl čert, abyste se neseznámili s někým atraktivním. Je úplně jedno, zda půjdete do kina nebo do divadla.