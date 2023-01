Býk

Dnes vás přepadne lenost, která by vám mohla zkomplikovat cestu za úspěchem. Ať už se chopíte jakékoliv činnosti, nepodceňujte ji. Nadřízený vás bedlivě sleduje a rád by vás povýšil. Nezkazte si reputaci a pusťte se do tvrdé dřiny. Vyplatí se vám to.