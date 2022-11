Blíženci

Pochopte už jednou pro vždy, že musíte nadřízeného poslouchat, i když se vám to nelíbí. Pokud se vám to nepodaří pochopit, tak se můžete s aktuálním místem rozloučit. To by byla věčná škoda! Ještě před pár dny jste si vedli totiž velmi dobře.