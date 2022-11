Konflikt podpořilo značné požití alkoholu. „Žena se chopila své legálně držené střelné zbraně a namířila ji na svého manžela se slovy, že jej zastřelí. K vyplnění děsivé výhružky však naštěstí nedošlo a žena pistoli zase schovala,“ popsal drsnou scénu policejní mluvčí David Chaloupka.

Poté co dorazila policejní hlídka, žena zbraň dobrovolně odevzdala. „I vzhledem k naměřené hodnotě téměř dvou promile alkoholu, to bylo zřejmě naposledy, co ji měla v rukou,“ dodal mluvčí.

Svérázná manželka navíc svého chotě delší dobu nebude mít na očích. Policisté totiž agresorku podezřelou z trestného činu nebezpečného vyhrožování vykázali na čas ze společného obydlí.

VIDEO: Zadržení pachatele, který v Brně-Líšni postřelil ženu.