Váhy

Naplánujte si prodloužený víkend, který se kvapem blíží. Pokud nevěříte, že by se urovnal divný vztah s partnerem, tak na to zapomeňte. Je jisté, že se nad sebou zamyslí a do vašeho života vstoupí harmonie. Za pár dní bude všechno úplně jinak.