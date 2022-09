Až 18 let vězení hrozí u Krajského soudu v Brně matce čtyř dětí Ditě Č. (39). Loni o Vánocích v opilosti bodla svého manžela Petra po předchozí rozepři do srdce. Muž přežil jen díky rychlé práci záchranky a urgentní operaci v nemocnici, kdy šlo doslova o vteřiny.

Obžalovaná z pokusu vraždy měla dítě pokaždé s jiným mužem. Její poslední soužití s Petrem Č. se vymklo kontrole kvůli jejímu nezřízenému pití. Dita se v listopadu 2021 dokonce pokusila o sebevraždu oběšením poté, co vypila půl litru vodky. Skončila na psychiatrii.

V době vražedného útoku na manžela měla v krvi přes dvě promile, během dopoledne prý popíjela rum. „Ráno jsme se chytli kvůli psům, měla jsem horečku. Šla jsem do kuchyně dělat oběd. Tu situaci si nevybavuji, vím jen, že na špičce kuchyňského nože byla trocha krve,“ popsala osudné chvíle.

Zachránila ho nevlastní dcera

Petr se odpotácel do pokoje nevlastní dcery, která přivolala záchranku. „Byla zase opilá. Něco krájela, otočila se a bodla mě přes bundu a mikinu, byla to vteřina. Když jsem se podíval, vytékala mi z hrudi tmavá krev. Dcera mi na to dala hadr, chvíli jsem byl při vědomí, chvíli jsem je ztrácel. Manželka se na mě ani nepřišla podívat,“ vypověděl Petr Č. v soudní síni.

Podle znalce zasáhla žena Petra nožem s čepelí dlouhou 21 centimetrů do pravé komory srdeční. Do dutiny hrudní mu postupně natekl skoro litr krve. „Šlo o život ohrožující zranění, kdy úmrtí zabránil zákrok záchranářů a zejména urgentní operace v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie Fakultní nemocnice u svaté Anny,“ napsal znalec z oboru soudního zdravotnictví.

Čtyřleté manželství, které vyvrcholilo krvavým incidentem, je v rozkladu. Nejmladšího syna má v péči otec, o další tři potomky obžalované se starají příbuzní. Ditě Č. hrozí za pokus vraždy až 18 let v base. Soud si ještě vyžádal osobní účast znalkyně z oboru psychiatrie a jednoho svědka, proto jednání odročil.



VIDEO: Muž v Brně bezdůvodně bodl procházející dívku