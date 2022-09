„Nehodu evidujeme jako mimořádnou událost, na místo kromě vrtulníku vyjely i tři záchranářské posádky a velkokapacitní sanitka pro situace s více zraněnými,“ uvedla mluvčí záchranky Michaela Bothová.



Ta pokračovala:

Tím ovšem výčet zraněných ani zdaleka nekončí. „Nezletilou dívku se středně těžkými zraněními jsme převezli do Dětské nemocnice Brno a malé děvčátko s podezřením na těžké zranění také to dětské nemocnice. Velkokapacitní sanitka navíc převezla šest dětí do dětské nemocnice k podrobnějšímu vyšetření, které má vyloučit vážnější zranění,“ pokračovala mluvčí záchranky.



Nehoda, která se stala krátce po 14:30, zablokovala oba jízdní pruhy, za ní se vytvořila asi dvoukilometrová kolona. Policisté krátce poté začali provoz odklánět na sjezdu u Blučiny na Židlochovice.Také tato nehoda na D2 měla velmi vážné následky.