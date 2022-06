Spojnici Joštovy a Rašínovy ulice s Moravským náměstím nevybrali policisté náhodou. „Jde o dopravně exponované místo s výrazným pohybem tramvají, aut a pochopitelně chodců," uvedla policejní preventistka Zdeňka Procházková.

Oslovení teenageři reagovali různě. Někdo ubezpečoval, že sluchátka na ulici nenosí, jiný se tvářil překvapeně, proč zrovna jeho policisté oslovili. Letáček s názvem Bez uší neslyšíš, bez očí nevidíš s řadou cenných rad pro chodce, jak v hustém městském provozu nepřijít k úrazu, si ale vzal každý.

„Já to vítám, protože některá děcka to fakt přehánějí. Nechápu třeba, když někdo sedne na kolo a pustí si do uší hlasitou hudbu. To jsou blázni, kteří riskují život," svěřil se Blesk.cz Brňan Jiří (27).

Oficiální statistiky hovoří, že do konce června se událo na jižní Moravě 168 nehod, ve kterých figurují chodci. Z toho 88 případů se týká přímo Brna. „To nejsou příjemná čísla," podotkla policistka.

Výmluvy: Mám to pod kontrolou

„Je to cílená akce zaměřená na mladou generaci, která tyto technologie nadužívá, zároveň ji cílíme i kvůli zvýšenému pohybu dětí ke konci školního roku a se začátkem prázdnin," vysvětlila Procházková.

Otřesné video: Chlapce (13) v Brně přejela tramvaj! Koukal do mobilu

Ve většině případů, kdy chodec kvůli mobilu, tabletu či sluchátkám nevnímá své okolí a zpozorní až při kontaktu s policisty, končí stejnými výmluvami. „Vesměs nám tvrdí, že mají všechno pod kontrolou. Je to však jen zdání. Hlasitá hudba v uších přehluší troubení stejně jako zvukovou signalizaci vozů IZS. A mobil zase rozptyluje pozornost," upozornila policistka.

Práce policejních preventistů je důležitá i proto, že zákon podobné hazardní chování vůbec nepostihuje.

Chodkyně koukala do telefonu, pak přišla rána! Napálila to přímo do lampy

Děsivý případ z roku 2019

Případ, od kterého zesílila policie preventivní činnost, se odehrál v srpnu 2019 v Brně. Školák (13) přecházel tramvajové koleje u DRFG arény, podle záznamu kamer sledoval displej mobilního telefonu. Skončil zaklíněný pod tramvají, s pomocí páteřní desky jej vyprostili hasiči. Se středně těžkým zraněním ho záchranáři dopravili do Dětské nemocnici.

VIDEO: Otřesné záběry. Kluk přebíhal v Brně před tramvají a ta ho smetla! Jako zázrakem se mu nic nestalo. délka: 01:17.96 Video Video se připravuje ... Kluk přebíhal před tramvají a ta ho smetla! DP města Brna